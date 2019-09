Fonte: Inviato a Chiavari (GE)

Il centrocampista dell'Entella Marco Toscano ha parlato in sala stampa dopo il successo sul Genoa: "E' stata una bella partita e una bella emozione giocare contro una squadra di categoria superiore. Il gol è stato bello ma è stata più importante la vittoria".

TMW: come ti ha accolto il gruppo?

"Il gruppo mi ha accolto come se fossi stato qua da tempo. Poi chi è qua da più tempo e lo stesso mister mi danno i giusti consigli per migliorare".