Fonte: Andrea Piras

Il centrocampista della Virtus Entella Marco Toscano ha parlato al termine del match contro la Cremonese. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW

"Loro sono un'ottima squadra, sono stati costruiti per vincere questo campionato ma noi abbiamo dato dimostrazione di giocarcela con tutti. Potevamo anche vincerla se non avessimo preso gol subito ma è stata importante non perderla".

Stai crescendo a livello di prestazioni.

"Più uno gioca e più prende confidenza con squadra, compagni e categoria. Si può fare bene, se continuiamo con questo atteggiamento possiamo toglierci diverse soddisfazioni".

Cosa vi ha dato quel gol all’ultimo minuto a Livorno?

"Trovare un pareggio a Livorno dopo esser stato sotto anche 3-0 è stato bello".