tmw Entella, Zucchetti e Currarino ai saluti. E' forte l'interesse del Como

Rinforzi sulla corsia sinistra per il Como, che pesca in casa Entella i possibili innesti. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, dal club ligure sono in uscita il terzino Raul Zucchetti e l'esterno offensivo Michele Currarino, che sono finiti nel mirino del club lariano: parti a lavoro per la positiva conclusione delle trattative.