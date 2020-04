tmw Faggiano: “Dispiaciuto per il Trapani, Pettinari uomo mercato della B”

Trapani in difficoltà, in classifica ma anche con gli stipendi pagati in ritardo rispetto alla scadenza del 16 marzo e per questo ai granata dovrebbe essere inflitta una penalizzazione di due punti. “Non conosco i discorsi fuori dal campo. Parlo della classifica e mi dispiace, perché sono un tifoso del Trapani. So quanto ci tenevano Castori e tutto l’ambiente a fare bene”, dice a TuttoMercatoWeb Daniele Faggiano, protagonista degli anni d’oro del Trapani, società che aveva ricostruito passo dopo passo. L’uomo mercato della Serie B? Per Faggiano gioca proprio in Sicilia. “Sono contento che si sia messo in mostra Pettinari, lo avevo avuto a Siena. Deve ancora dimostrare completamente il suo valore. In B ci sono tanti calciatori bravi, ma Pettinari da parte mia - conclude il direttore sportivo del Parma - merita una menzione a parte”.