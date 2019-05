TMW - FIGC, si va verso slittamento playoff e ripristino dei playout: le ultime

Ore calde in Consiglio Federale. In Federazione si è orientati a far slittare i playoff in attesa del secondo grado di giudizio del Palermo e soprattutto al ripristino dei playout contrariamente a quanto deliberato dalla Lega B. Manca ancora l’ufficialità, ma in Consiglio Federale c’è questo orientamento. Playoff verso il rinvio e playout verso il ripristino. Aspettando la Camera di Consiglio della Corte d’Appello della FIGC che nel pomeriggio deciderà proprio sui playoff su richiesta del Palermo...