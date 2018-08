TMW - Foggia, a un passo il rinnovo di Loiacono

Come da programma, Diego Laxalt è arrivato pochi istanti fa presso la clinica La Madonnina di Milano. Nel corso delle prossime ore sosterrà le visite mediche prime di apporre la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. Queste le immagini di TMW con l'arrivo...

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Torino, poco più di 48 ore per dare a Mazzarri una squadra completa

Inter, ridotto il gap con la Juve: non solo in campo, anche sul fatturato

Calcagno (AIC): "Per noi i campionati non devono partire"

Inter, Nainggolan salta il Sassuolo. Ballottaggio Miranda-De Vrij in difesa

Tacopina: "Pippo Inzaghi riporterà in alto il Bologna"

Chievo-Juve, presenti anche unità anti-terrorismo per l'esordio di CR7

Juve, 8 gol in amichevole: a segno anche CR7 e Bonucci. Due gli assenti

Perin, un pensiero per Genova: "Vi sono vicino con tutto il cuore"

Milan, col Genoa Bakayoko può giocare dal 1'. Bonaventura in attacco

Carnasciali: "CR7 non vince da solo. Bene Laxalt"

CL femminile: Juve e Fiorentina non saranno teste di serie

Beneforti: "Napoli, per stare in alto serve di più"

Bologna, seduta di Ferragosto. Terapie per Destro e Donsah

Parma, doppia seduta in vista dell'esordio in campionato. Dezi a parte

Torino, doppia seduta di allenamento. Ljajic in parte in gruppo

Dramé chiama la Serie A: "Mi piacerebbe continuare a giocare in Italia"

Sconcerti: "Roma impressionante. Laxalt non serviva"

Oggi in TV, Europa League: in campo l'Atalanta

Giuseppe Loiacono, difensore del Foggia, è pronto a rinnovare il suo contratto con il club pugliese. Arrivato nel 2012 dalla Paganese, il classe 1991 originario di Bari continuerà quindi la sua avventura in maglia rossonera.

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

