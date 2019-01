Fonte: Marco Conterio

Jean-Claude Billong lascia il Benevento ma resta in Serie B. Secondo quanto raccolto da TMW, il Foggia ha definito l'ingaggio del calciatore in uscita dal club sannita. Colpo a sorpresa, dunque, per i pugliesi che hanno messo le mani sul cartellino del classe '93 franco-senegalese.