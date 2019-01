Fonte: Gianluigi Longari

Lorenzo Cavallini piace a Pontedera e Giana Erminio. Come raccolto da TMW, l'esterno offensivo classe 2000 del Foggia interessa in Serie C. In questa stagione, il giovane calciatore ha collezionato otto presenze con la formazione Primavera.