TMW - Foggia, in serata contatto con Delio Rossi: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore calde a Foggia. La società è in riunione per decidere a chi affidare la panchina per il post Grassadonia. L’attuale allenatore infatti è sempre più vicino all’esonero. Salgono le quotazioni di Delio Rossi, previsto contatto in serata. Si lavora su un annuale con opzione. Rossi prenderebbe in considerazione l’ipotesi Foggia anche in virtù di alcuni legami familiari: la città natale della moglie. Vanno però limati alcuni dettagli importanti. Il Foggia ci prova seriamente per Delio Rossi...