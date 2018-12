© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ore di valutazione in casa Foggia. Nel pomeriggio previsto summit tra i vertici societari per decidere il futuro dell’allenatore, Grassadonia, e l’eventuale sostituto. L’idea è quella di cambiare guida tecnica, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva, che arriverà entro stasera. Al vaglio della società Fabio Gallo (che è stato contattato anche dalla Sicula Leonzio), Drago e Delneri che al momento è più una suggestione ma potrebbe diventare qualcosa di più. Ore calde a Foggia, in attesa della decisione finale...