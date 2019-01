TMW - Foggia, su Rame tre club olandesi e la Sicula Leonzio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tante offerte per Kyllan Ramé, centrocampista classe 1997 in forza al Foggia. Sul francese, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci sarebbero tre club olandesi: FC Oss, Dordrecht e Telstar. In Italia, invece, la Sicula Leonzio avrebbe chiesto informazioni per il giocatore, che vorrebbe restare nel nostro Paese.