TMW - Frosinone, arriva l'attaccante Lauro dal Crotone

Fonte: Gianluigi Longari

Rientra in Italia dopo sei mesi in Spagna con la maglia del Valladolid. Come raccolto dalla nostra redazione l’attaccante classe 2001 ha infatti firmato con il Frosinone che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Crotone dopo che il club iberico non aveva trovato l’accordo per riscattarlo. Il giocatore ha già firmato coi ciociari e ora si attende solo l'ufficialità.