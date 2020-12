tmw Frosinone, Dionisi con le valigie in mano. Entro giugno sarà rivoluzione

Federico Dionisi è ormai a un passo dall'addio al Frosinone. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante non rientra più nei piani della società, e già a gennaio potrebbe lasciare la Ciociaria, così come altri big della formazione di Alessandro Nesta.

Chiaramente non ci sarà adesso uno smantellamento della rosa, ma entro giugno sarà rivoluzione: per la stagione 2021-22, indipendentemente dalla categoria, il Frosinone avrà un nuovo volto.