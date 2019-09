Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Andrija Novakovich è la punta scelta dal Frosinone per rinforzare la rosa di Nesta. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, tutto definito per l'approdo in Ciociaria dell'attaccante statunitense, con evidenti origini serbe, di 22 anni che gioca attualmente nel Reading, seconda serie inglese. Accordo totale e visite già superate con il club laziale.