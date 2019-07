TMW - Frosinone, fatta per Mattia Vitale. Contratto triennale

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fumata bianca per il Frosinone che, dopo l'incontro decisivo di ieri, ha chiuso per l'arrivo a titolo definitivo del centrocampista Mattia Vitale dalla SPAL. Il giocatore, che domani sosterrà le visite mediche e successivamente partirà per il ritiro, siglerà un contratto triennale con la società del presidente Stirpe.