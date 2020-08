tmw Frosinone, idea Di Biagio per la panchina, ma c'è anche il Perugia in Serie C

vedi letture

Dopo l'avventura amara alla SPAL per Luigi Di Biagio potrebbe esserci una panchina in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il Frosinone starebbe pensando a lui per sostituire Alessandro Nesta qualora le strade dell'ex difensore e la società ciociara si dividano dopo la sconfitta in finale play off. Su Di Biagio però ci sarebbe anche il Perugia appena retrocesso in Serie C e alle prese con una vera e propria rivoluzione.