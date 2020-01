TMW - Frosinone, lo scambio Trotta-Ardemagni con l’Ascoli prende quota

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Andrea Rosito

Frosinone e Ascoli non hanno rinunciato all’idea dello scambio fra Marcello Trotta e Matteo Ardemagni. Dopo lo stop dei giorni scorsi infatti le quotazioni dell’affare stanno riprendendo quota e con tutta probabilità all’inizio della prossima settimana – il calendario prevede lo scontro diretto fra le due compagini – le dirigenze si incontreranno per provare a chiudere l’operazione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Trotta si trasferirà a titolo temporaneo, fino a fine stagione, in bianconero, mentre Ardemagni si trasferirà a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2022.