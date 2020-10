tmw Frosinone, Nesta in bilico dopo il ko in Coppa Italia. Ipotesi Vivarini

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Padova in Coppa Italia (1-3 dei biancoscudati al Benito Stirpe), il Frosinone riflette sulla posizione del tecnico Alessandro Nesta, che aveva perso pure all'esordio in campionato contro l'Empoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per l'eventuale sostituzione ci sarebbe il profilo di Vincenzo Vivarini reduce dall'esperienza al Bari in Serie C.