tmw Frosinone, occhi in Bulgaria: nel mirino Andrea Hristov

Un’idea per il Frosinone. Occhi puntati in Bulgaria, piace il profilo di Andrea Hristov, difensore dello Slavia Sofia. Ex Cosenza Hristov può tornare in Italia, dove ritroverebbe suo fratello Petko, di proprietà della Fiorentina. Il Frosinone lo apprezza e ci pensa. E sullo sfondo il Parma...