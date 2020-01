Fonte: Gianluigi Longari

Il Frosinone continua la propria ricerca di un attaccante centrare, sopratutto in vista dell'addio di Marcello Trotta che piace a Pisa e Spezia. Per questo il club ciociaro, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, avrebbe effettuato un sondaggio per Matteo Ardegmagni dell'Ascoli, calciatore molto ricercato in questo mercato invernale.