Fonte: Dal nostro inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della gara di Coppa Italia giocata contro il Parma, in casa Frosinone è l’attaccante Marcello Trotta a fare il punto della situazione, dopo che il suo gol aveva tenuto in piedi i ciociari prima che fosse fatale l’extratime: “All’inizio eravamo un po’ impacciati, poi abbiamo preso fiducia e nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita. C’è rammarico per come è finita, ma dall’aver fatto una grande prestazione contro una squadra come il Parma dobbiamo trarre diverse cose positive: dobbiamo ripartire da questo secondo tempo, mettendo già la testa a domenica”.

Sul suo personale: “E’ stata la mia prima gara dopo l’infortunio, le gambe hanno risposto bene e sono riuscito a fare tutti i 90’. Adesso voglio dare il mio contributo anche in campionato”.