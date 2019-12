Fonte: dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Fulignati, portiere del Perugia, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Siamo sicuramente contenti di questa vittoria e del passaggio del turno sul campo di una squadra che dice la sua in Serie A. Siamo strati bravi a soffrire e abbiamo portato a casa il risultato. In campionato non gioco ma quando vengo scelto cerco sempre di farmi trovare pronto. A Perugia sto bene. Quando ci sarà bisogno cercherò di farmi trovare pronto anche in campionato".