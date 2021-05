tmw Gli occhi del Lecce in casa Sambenedettese: piace il terzino Liporace

Archiviata la stagione con la semifinale playoff persa contro il Venezia, il Lecce inizia programmare il futuro, con possibili nuovi innesti. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la formazione salentina ha messo nel mirino Ignacio Liporace, terzino destro classe '92 quest'anno alla Sambenedettese, in quella che è stata per lui la prima esperienza in Italia.