Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo il Pescara su Manuel Pucciarelli, attaccante classe ‘91 del ChievoVerona a caccia di una nuova esperienza: sulle tracce dell'ex Empoli ci sono anche due società straniere. Si tratta nello specifico di Hajduk Spalato, secondo in classifica nella Prva liga e voglioso di accorciare le distanze rispetto alla Dinamo Zagabria. Ma non solo: sull'attaccante c'è anche un interesse dell'Atromitos, formazione del massimo campionato ellenico.