TMW - Hellas, gioco delle coppie tra scrivania e panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gioco delle coppie in casa Hellas Verona: la società scaligera deve ancora annunciare allenatore e direttore sportivo, ma i destini di questi ruoli potrebbero essere incrociati. Tra i candidati per il rilancio dei gialloblù, spiccano infatti Tony D’Amico come direttore sportivo che farebbe ricadere la sua scelta su Fabio Grosso nel ruolo di allenatore o il ds del Cittadella Stefano Marchetti. Quest’ultimo avrebbe come priorità per la panchina il nome di Roberto Venturato.