Un campionato da finire nel migliore dei modi, poi sarà tempo di bilanci e di pensare al futuro. L’Hellas Verona il prossimo anno potrebbe andare incontro a dei cambiamenti dirigenziali e tecnici. E si fa strada, a sorpresa, per il ruolo di direttore sportivo il ritorno di Sean Sogliano. Qualche anno fa un addio non nel migliore dei modi, ma l’Hellas e Sogliano potrebbero ritrovarsi proprio a partire dalla prossima stagione. Un’idea a cui si lavora in silenzio, un ritorno che potrebbe concretizzarsi davvero tra qualche settimana. Hellas Verona-Sogliano, ritorno possibile...