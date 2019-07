Fonte: Michele Criscitiello

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Crotone starebbe effettuando un tentativo per portare in rossoblù il centrocampista Luca Palmiero, classe ‘96, dal Napoli, che piace molto anche al Pescara. Si profila così un duello testa a testa che al momento vedrebbe i calabresi in vantaggio sugli abruzzesi per l'ex Cosenza.