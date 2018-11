TMW - Il Livorno rivuole Franco: c'è da battere la concorrenza del Carpi

Secondo le indiscrezioni arrivate alla nostra redazione, per il terzino Michele Franco (33), attualmente svincolato, si riapre la strada verso Livorno. Coi labronici, Franco è stato nella scorsa stagione uno dei protagonisti della promozione in B. Ora c'è di nuovo bisogno di lui per aggiustare diverse cose in difesa. Ma attenzione alla concorrenza: su Franco c'è anche il Carpi con interessanti argomenti. Sguiranno sviluppi.