TMW - Il Palermo e gli stipendi: sui conti in banca non c’erano soldi

Ancora un altro dettaglio sul caso Palermo. Lunedì il direttore generale Fabrizio Lucchesi aveva dichiarato che la società aveva provveduto al pagamento degli stipendi dei tesserati. Sui conti correnti dei calciatori nessun accredito e oggi durante il CdA è stato confermato che i bonifici non sono mai arrivati. Il motivo? Sui conti Ifigest intestati a Unione Sportiva Città di Palermo e Palermo Football Club domiciliati a Santa Croce dell’Arno non vi era la comprovata disponibilità economica per coprire i pagamenti. Motivo per cui la banca non ha ovviamente fatto partire i pagamenti. L’istituto bancario lo ha anche fatto presente a quel poco che è rimasto del Palermo Calcio attraverso una comunicazione ufficiale. Lucchesi intanto ha già fatto i bagagli e svuotato l’ufficio portando a casa comunque circa 11 mila euro per il 50% del compenso di maggio. Cade cosi il castello di carta creato dalla Famiglia Tuttolomondo e dal dg Fabrizio Lucchesi che ci aveva messo la faccia in prima persona.