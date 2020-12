tmw Il Pisa dialoga con la Juventus per il ritorno di Gori: potrebbe partire Loria

vedi letture

Stefano Gori verso il ritorno a Pisa? Da giorni si sta rincorrendo questa voce, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, pare trovare un suo fondamento nelle intenzioni del club toscano, che sta dialogando con la Juventus per imbastire e poi definire l'eventuale operazione.

Che, se si concretizzasse, porterebbe a un'uscita tra i pali per i toscani: il principale indiziato per i saluti è Leonardo Loria.