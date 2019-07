© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Da giorni il Pisa sta seguendo Marco Pinato, centrocampista del Sassuolo lo scorso anno a Venezia, ma la strada che porta al calciatore potrebbe farsi in salita per la formazione nerazzurra, neo promossa in B. Il classe '95, infatti, secondo quanto raccolto da TMW, è finito anche nel mirino dell'ambizioso Monza, che sta allestendo una squadra per tentare il salto di categoria.