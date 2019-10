TMW - Il Trapani e il deferimento, si va verso una multa: gli scenari

Pioggia di deferimenti al Tribunale Federale Nazionale in casa Trapani. Segnatamente la Procura Federale ha segnalato l’ex amministratore delegato Maurizio De Simone per avere fornito alla società Trapani Calcio s.r.l. una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla società FM Service s.r.l. (società acquirente una quota superiore al 10% del capitale sociale del Trapani Calcio), poi trasmessa dal Trapani Calcio alla segreteria della Lega PRO il 25.3.2019 e l’allora presidente Francesco Paolo Baglio per avere la società Trapani Calcio s.r.l. da lui rappresentata trasmesso il 25.3.2019 alla segreteria della Lega Pro una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla FM Service s.r.l. (società acquirente una quota superiore al 10% del capitale sociale del Trapani Calcio), risultata non genuina. Deferimento che arriva anche per la società granata per rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio ex Presidente e legale rappresentante signor Francesco Paolo Baglio nonché dal proprio ex amministratore delegato all’epoca dei fatti signor Maurizio De Simone, anche amministratore delegato del Trapani Calcio s.r.l. e amministratore unico della FM Service s.r.l., società acquirente dell’intero pacchetto di quote del club. Ma cosa rischia concretamente il Trapani? La sanzione in questi casi va da un’ammenda alla penalizzazione fino alla retrocessione. La sensazione però in base a quanto filtra è che il Tribunale Federale Nazionale possa essere benevolo nei confronti della società oggi di proprietà di Petroni. Il Trapani non dovrebbe subire una penalizzazione in classifica per gli illeciti contestati, si va infatti verso una sanzione pecuniaria. E per i granata presto sarà tempo di archiviare le vicende legate alla vecchia proprietà, c’è una salvezza da conquistare sul campo...