Terminata la stagione da titolare al Novara in C, il giovane portiere Michele Di Gregorio giocherà in Serie B con la maglia del Pordenone. L'estremo difensore classe 97' (con l'agente Carlo Belloni ha appena ultimato le pratiche per il trasferimento in sede Inter) parte in prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo in base al minutaggio) e contro-riscatto in favore dei nerazzurri che, in questo modo, continueranno a mantenere il controllo sul ragazzo.