TMW - Izco pronto al rientro: ci sono Spezia e Padova

© foto di Federico Gaetano

Mariano Izco pronto al ritorno in campo. Sei mesi da svincolato, ora è tempo di una nuova avventura. Ci pensano Spezia e Padova, contatti in corso e buone possibilità che una delle due trattative vada in porto. Allo Spezia Izco ritroverebbe Marino, ma il Padova resta in pressing...