Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

L'attaccante della Juve Stabia Luigi Canotto ha parlato nel corso della kermesse degli Italian Sport Awards: "Dispiace per il risultato contro il Perugia, non meritavamo la sconfitta ma le partite sono fatte di episodi, quindi non ci resta che mettere nel mirino l'Ascoli, prossima avversaria. Il mister e lo staff stanno cercando di recuperare tutti i giocatori che non stanno bene, il nostro obiettivo deve essere la salvezza, e dovremmo battagliare per ottenerla: a ogni modo già da sabato dobbiamo recuperare il terreno perso, dobbiamo andare ad Ascoli per fare punti. La B il filotto conta molto, se arrivano i risultati tante squadra possono fare qualcosa di importante: ma prima, ripeto, pensiamo a salvarsi".

Nota conclusiva su mister Fabio Caserta: "E' un allenatore forte e una grandissima persona, ci dà tanti consigli, anche a livello umano, e per noi questo vuol dire tanto".