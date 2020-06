tmw Juve Stabia, Caserta: "Abbiamo sprecato tanto. Era importante vincere"

Sconfitta per 3-2 tra le mura amiche contro il Livorno, la Juve Stabia non porta a casa tre punti importanti per la rincorsa salvezza. A fine gara Caserta è deluso: "C'è tanto rammarico. Abbiamo creato tanto, specie nel primo tempo, e non abbiamo concretizzato. Siamo stati ingenui e mentalmente non abbiamo avuto la forza di reagire a dovere. Dispiace, ma ai ragazzi non posso dire molto, hanno lottato fino alla fine. Quando non riesci a vincerla, devi avere la lucidità di portare almeno il punto a casa. Ingenui anche sull'espulsione di Ricci, non abbiamo sfruttato la superiorità numerica".