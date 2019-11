TMW - Juve Stabia, Caserta: "Grandissima vittoria della mia squadra"

© foto di Federico Gaetano

Il derby tra Juve Stabia e Salernitana finisce 2-0 grazie ai goal di Cissè, nella prima frazione di gioco, e di Canotto praticamente a fine partita.

A fine gara il tecnico gialloblù, Fabio Caserta, è visibilmente entusiasta: "Abbiamo fatto una grandissima partita. Avevamo sia Cissè che Forte non in buone condizioni. Di Gennaro era da tanto fuori, ma aveva gran voglia di rivalsa. Nonostante gli acciacchi, abbiamo avuto l'atteggiamento giusto per vincere un derby difficile. Finalmente siamo un gruppo, tutti danno il massimo sia chi sta in campo sia chi non gioca. Siamo contenti dei tre punti, sia per la classifica che per il morale ed anche e sopratutto per i nostri tifosi. Adesso speriamo di recuperare gli infortunati. Allievi? Felicissimo del suo ritorno. Si è fatto trovare pronto, per noi è un giocatore molto importante".