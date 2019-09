TMW - Juve Stabia, Caserta: "Lasciamo tranquilli i ragazzi"

© foto di Giuseppe Scialla

Seconda sconfitta consecutiva per le Vespe. Al Menti, a passare è il Pisa per 2-0 grazie ai goal di Gucher e Marconi. A fine gara, il tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta commenta la prova dei suoi: " Domani per fortuna si chiude il mercato e io devo lavorare ancora di più. La B è difficile e so che ci possono essere anche più di una sconfitta consecutiva. Non mi fascio la testa. Siamo ad inizio campionato e non capisco perché ci sia troppa depressione dopo solo due gare. Ci dobbiamo rendere conto che le partite sono equilibrate e gli episodi contano. Nel secondo tempo abbiamo provato a reagire. I ragazzi hanno dato tutto, poi se ci sono errori ci sta. Dobbiamo dare serenità alla squadra e dobbiamo farli lavorare tranquillamente. La responsabilità è mia. Ora dobbiamo pensare a lavorare duramente per migliorarci. Ora resettiamo tutto e ripartiamo. È mancata un po' di cattiveria sotto porta e su alcune palle arrivavamo secondi. Poi gli episodi sono stati sfavorevoli".