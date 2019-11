TMW - Juve Stabia, Caserta: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

© foto di Federico Gaetano

Il derby tra Juve Stabia e Benevento è finito 1-1 grazie ai gol di Calò, nella prima frazione di gioco, ed alla risposta dell'attaccante degli stregoni Coda.

A fine gara il tecnico gialloblù, Fabio Caserta, s'è detto soddisfatto della prova dei suoi: "Grandissima partita della mia squadra. Sono contentissimo dei miei. Meritavamo i tre punti. Purtroppo nelle azioni dubbie siamo stati penalizzati. Non so se c'erano i rigori, ma nelle azioni dubbie ci hanno fischiato tutto contro. Quando teniamo i ritmi alti, possiamo giocarcela con tutti. Sembrerà strano, ma la superiorità numerica ci ha penalizzato. Abbiamo perso gli spazi che prima trovavamo. Al tempo stesso siamo stati maturi a rimanere sempre equilibrati. Cissè? Lo ringrazio tanto. Non stava bene e ha avuto problemi molto più importanti di una partita di calcio, eppure mi ha chiesto espressamente di giocare".