Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb, la Juve Stabia ha deciso di non cambiare guida tecnica. Nonostante la quinta sconfitta rimediata in sei partite (tre su tre in casa, oggi il pubblico ha sonoramente fischiato la squadra) il direttore sportivo Ciro Polito e la società hanno deciso di rinnovare la fiducia ad uno degli artefici principali della promozione in serie B. In estate mister Gianluca Grassadonia era stato accostato alla panchina delle vespe ed è un profilo che piaceva molto alla Juve Stabia, ma Fabio Caserta resta saldamente al suo posto e preparerà la prossima gara di campionato contro il Trapani che sarà determinante per la lotta salvezza. La squadra andrà in ritiro.