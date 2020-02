TMW - Juve Stabia, la gioia di Caserta: "Spalletti mi ha fatto i complimenti"

Fonte: Dal nostro inviato PierPaolo Matrone

© foto di Giuseppe Scialla

"Ora dobbiamo cercare di mettere la ciliegina sulla torta, che significa la permanenza in Serie B: dobbiamo dare il massimo per centrare l’obiettivo”: parola di Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, che ha parlato nel corso della cerimonia degli Italian Sport Awards. Proseguendo poi: “All’inizio per noi è stata dura, categoria nuova e ragazzi nuovi, non è stato facile il confronto, ma la squadra non si è mai disunita e ha continuato a lavorare sodo: i risultati così arrivano, e ne stiamo dando dimostrazione. Ma non dobbiamo cullarci”.

Gli viene poi chiesto dell'abbraccio con Luciano Spalletti: “Si, mi ha fatto i complimenti, e riceverli da lui è un onore. Lo stimo molto, è un grande allenatore che ha dato dimostrazioni in piazze importanti, e ha carattere”.