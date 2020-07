tmw L'ex Monopoli Rota piace a Cittadella e Perugia. Ma c'è anche la C su di lui

vedi letture

Chiusa l'esperienza al Monopoli, per il terzino Arensi Rota potrebbero aprirsi le strade della Serie B. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul classe '95 ci sono stati i sondaggi di Cittadella e Perugia, che non sono però le uniche a essersi interessate: il giocatore piace anche a Como e Albinoleffe in C.