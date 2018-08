TMW - La Lega B diffida i club per l'incontro con AIC

© foto di Antonio Vitiello

Caos completo in Serie B. A seguito delle querelle sui ripescaggi e lo sciopero richiesto dall'AIC, si dovrebbe tenere domani l'incontro tra i capitani dei club cadetti e dei rappresentanti dell'Assocalciatori: secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, però, la Lega B avrebbe inoltrato una lettera di diffida alle società, in modo che venga rimandato l'incontro in programma.

Attesi sviluppi.