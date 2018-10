TMW LA MARSA - Bastianelli: Puscas e Nestorovski, insieme si può

Intervenuto a La Marsa Football Conference, evento organizzato da Conference403 anche l’agente di mercato Patrick Bastianelli. Un’ occasione per raccontare come nasce questa sua passione per il calcio, ma anche per parlare dei suoi assistiti, in particolare dell’attaccante rosanero George Puscas. “Subito dopo gli studi avevo il sogno di fare il procuratore. Sono partito da zero, i primi clienti erano proprio i miei amici d’università che giocavano nei campionati dilettantistici. La mia idea è stata quella di concentrarmi solo e soltanto su giovani calciatori che un domani potevano arrivare a giocare nel calcio che conta. Contemporaneamente però facevo anche un altro lavoro, che mi permetteva di pagare le spese per andare a cercare qualche talento. Mi auguro che i giovani possano sempre seguire i propri sogni. Non bisogna fermarsi alle prime difficoltà bisogna sempre stringere i denti e andare avanti. Per quanto riguarda l’approdo di Puscas a Palermo mi viene da sorridere vedendo Foschi sereno. In ottica mercato il direttore si trasforma (ride ndr). George è molto felice per questa nuova esperienza, è molto concentrato e non vede l’ora di poter trovare i suoi primi gol. Questo - conclude - è l'ambiente perfetto per crescere e maturare ulteriormente. Puscas e Nestorovski penso che insieme possano fare grandi cose. Spero che il Palermo trovi una quadra definitiva con Stellone in panchina".