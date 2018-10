TMW LA MARSA - Caravello: "Pomini, arriverà il tuo momento. Il rinnovo..."

© foto di Federico De Luca

Intervenuto a La Marsa Football Conference, evento organizzato da Conference403, il procuratore sportivo Danilo Caravello, agente, fra i tanti, del portiere del Palermo Alberto Pomini. “Partiamo dal presupposto che stiamo parlando di un professionista d’altri tempi, perché ormai ha alle spalle circa 14 anni di carriera. Inizialmente, giustamente, non molto contento di non giocare. La cosa più importante però - confessa - è che nonostante tutto si è subito messo a disposizione con umiltà e con la solita professionalità per farsi trovare pronto. Aspettiamo il momento in cui possa mettersi in mostra e dimostrare alla società di poter fare la differenza. Con Posavec ma anche con Brignoli c’è un ottimo rapporto. Alberto ha uno spessore umano talmente elevato che risulta impossibile parlare di concorrenza. In campo o in panchina, viene prima il bene del gruppo. Ad oggi non abbiamo ancora parlato di rinnovo, l’obiettivo primario è quello della Serie A, a tempo debito si parlerà anche di contratti. Penso che l'anno scorso il Palermo abbia pagato carissimo soltanto novanta minuti: quelli di Frosinone. Questo mondo è una lobby dove nel mondo del calcio lavorano soltanto i procuratori affermati. Per molti altri invece restano soltanto le briciole. Una volta i procuratori erano pochi, ma c’era comunque rispetto. Adesso dai genitori ai colleghi, valori come il rispetto vengono sempre meno. Dispiace, però quello che mi sento di dire è che la professionalità e la correttezza, alla lunga, ripagano anche nel mondo del calcio”.