TMW LA MARSA - Ds Cosenza: "Ko a tavolino col Verona macchia nera"

© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

Intervenuto a La Marsa Football Conference, evento organizzato da Conference40, Stefano Trinchera, ex direttore sportivo del Francavilla e del Lecce, attualmente al Cosenza. Club neopromosso nel campionato cadetto. “Nel calcio si fa spesso riferimento a tutti gli aspetti negativi. Oggi, invece, vorrei parlare delle note positive, in particolare del percorso intrapreso nella passata stagione. Siamo arrivati in Serie B dopo 15 anni, ma perdere con il Verona a tavolino non è stato sicuramente un bell’esordio per noi. Mi sento un fortunato perché ho sempre avuto la possibilità di lavorare per solide società che mi hanno sempre messo nelle condizioni migliori per fare calcio. Prima al Francavilla che nella sua storia non aveva mai fatto il professionista, poi a Lecce e infine questo percorso vincente a Cosenza. Nel calcio però non si vive di rendita, ogni anno bisogna dimostrare sempre qualcosa. Il direttore Corvino per me è un’istituzione del calcio. Un maestro dire. Ho avuto anche qui la fortuna, la possibilità di stare al suo fianco e di apprendere i trucchi del mestiere. Mi ha dato degli insegnamenti importanti per andare avanti in un mondo come quello del calcio, sempre più complesso. Non spetta a me parlare di contratto. Nel calcio ci sono delle dinamiche che si fa fatica a comprenderle. Sono fortunato di lavorare a Cosenza, mi piacerebbe tantissimo continuare a lavorare in questa piazza. Molto però passa anche dai risultati. Concentriamoci al campionato, poi penseremo al contratto. Nel 2000 andai in scadenza di contratto e il Palermo di Sensi si stava organizzando per tornare nel calcio che conta, a malincuore dovetti rifiutare i rosanero per la voglia smisurata di andare in B e non restare in Lega Pro. Nella vita però mai dire mai, chissà… magari in futuro”.