TMW LA MARSA - Salerno: "La Gumina all'Empoli scelta del giocatore"

Intervenuti a La Marsa Football Conference, evento organizzato da Conference 403, anche Patrick Bastianelli e Francesco Salerno, entrambi procuratori sportivi. “Con i miei giocatori – ha detto Salerno - punto tutto sulla sincerità. Sono praticamente un loro coetaneo, cerco di instaurare un rapporto sano e costruttivo. Sicuramente la Sampdoria è stato il primo club ad approcciarsi per Nino. È chiaro,Foschi fa il suo lavoro così come io faccio il mio. La decisione di sposare la causa Empoli comunque ci tengo a precisare che è dipesa soltanto dal giocatore. Felici per La Gumina ma anche per Pirrello, fresco fresco di rinnovo. Una trattativa lampo, durata 72 ore. Da entrambe le parti c’era la volontà di proseguire questo percorso insieme. A giorni potrebbe arrivare primo contratto da professionista per l’attaccante Kevin Cannavò”.

Da Salerno a Bastianelli, agente fra i tanti di Puscas e Falcinelli. “Subito dopo gli studi avevo il sogno di fare il procuratore. Sono partito da zero, i primi clienti erano proprio i miei clienti d’università che giocavano nei campionati dilettantistici. La mia idea è stata quella di concentrarmi solo e soltanto su giovani calciatori che un domani potevano arrivare a giocare nel calcio che conta. Contemporaneamente però facevo anche un altro lavoro, che mi permetteva di pagare le spese per andare a cercare qualche talento. Mi auguro che i giovani possano sempre seguire i propri sogni. Non bisogna fermarsi alle prime difficoltà bisogna sempre stringere i denti e andare avanti. Per quanto riguarda l’approdo di Puscas a Palermo mi viene da sorridere vedendo Foschi sereno. In ottima mercato il direttore si trasforma (ride ndr). Puscas è molto felice per questa nuova esperienza, è molto concentrato e non vede l’ora di poter trovare i suoi primi gol. Questo - conclude - è l'ambiente perfetto per crescere e maturare ulteriormente. Puscas e Nestorovski grande tandem d'attacco".