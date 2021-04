tmw La Serie B mette gli occhi su Biancu. Ds Olbia: "Merita di avere la sua occasione"

Una stagione su livelli più che alti, e il mercato che si inizia a svegliare su Roberto Biancu. Nell'intervista rilasciata a TMW, Tomaso Tatti, Ds dell'Olbia, dove il classe 2000 ha militato anche nell'ultima stagione, si è così espresso in merito: "Biancu ha sempre dimostrato di avere qualità importanti da categoria superiore, ma non aveva mai avuto quella continuità che invece ha trovato questo anno. Ha grandi colpi, li ha dimostrati, e questo ha fatto sì che anche le categorie superiori mettessero gli occhi su di lui: sarebbe un vero peccato rivederlo in C anche la prossima stagione. Il ragazzo è di proprietà del Cagliari, ma per quello che ha mostrato negli anni, dove si è sudato e conquistato il palcoscenico di C, merita di avere un'occasione in Serie B. Ha lavorato molto, sarebbe il giusto premio".