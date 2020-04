tmw La Serie B riparte? La posizione del Chievo: chiudere torneo per giocarsi le ultime chance

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Sì alla ripartenza per potersi giocare fino in fondo le seppur minime possibilità residue di tornare in Serie A, evitando così un profondo rinnovamento della società in caso di permanenza in cadetteria: questo il sunto di quello che è il pensiero del club clivense in vista di una possibile ripresa del campionato.

Sotto il profilo delle strutture tutto ok: Veronello è già stato sanificato e al suo interno vi sono sia gli spazi per gestire il lavoro in gruppi distinti sia le stanze per far alloggiare la squadra che le necessità per attuare tutti i protocolli sanitari richiesti dalla FIGC.