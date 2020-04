tmw La Serie B riparte? La posizione del Cittadella: è attesa per indicazioni più precise

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

La volontà di ultimare il campionato – sesto posto e zona playoff prima della sosta – c'è, ma il Cittadella pretende prima garanzie circa la salute: scendere in campo, come ha fatto sapere il club, sarebbe cosa giusta per lo sport e la competizione, ma si necessita di garanzie.

E anche per l'organizzazione al momento è tutto in stand by, si attendono indicazioni precise prima di individuare la struttura alberghiera che andrebbe a ospitare tutto il club, unico nodo da sciogliere in vista del mini ritiro pre ripresa. Circa le strutture sportive da impiegare, infatti, i veneti godono dello stadio “Tombolato”, che andrebbe a rispettare i criteri previsti dai protocolli sanitari: tre campi a disposizione degli uomini di Roberto Venturato, comprensivi del terreno di gioco domenicale, e ampi spazi per poter poi procedere al post allenamento.